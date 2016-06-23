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وزارة الخارجية: مصر تفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

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وزارة الخارجية: مصر تفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وزارة الخارجية: مصر تفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
أعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فوز فى انتخابات التجديد النصفى لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2017 – 2021، وذلك بانتخاب السفير أحمد فتح الله ممثلاً عن مصر فى اللجنة.

وأوضح أبو زيد، فى تصريحات له اليوم، الخميس، أن انتخابات التجديد النصفى لعضوية اللجنة كانت تستهدف تجديد عضوية 9 دول من إجمالى 18 دولة أعضاء اللجنة، حيث تقدمت 26 دولة للمنافسة على المقاعد الـ 9، واتسمت الانتخابات بالمنافسة الشديدة.

ويتم انتخاب أعضاء اللجنة من جانب الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من اطراف العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وعددهم 169 دولة، وتتولى لجنة حقوق الإنسان متابعة وتقييم أداء الدول أطراف العهد الدولى فى مدى وفائها بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن فوز مصر بهذا المقعد بتلك اللجنة الهامة من لجان الأمم المتحدة يعكس ثقة المجتمع الدولى فى مصر ووفائها بالتزاماتها الدولية، ويبعث برسالة قوية لكل المشككين فى مدى وفاء مصر بالتزاماتها الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.


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