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المتحدث العسكرى يعرض فيديو وصول الميسترال ومشاركتها فى التدريب البحرى "كليوباترا 2016"

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المتحدث العسكرى يعرض فيديو وصول الميسترال ومشاركتها فى التدريب البحرى "كليوباترا 2016" المتحدث العسكرى يعرض فيديو وصول الميسترال ومشاركتها فى التدريب البحرى "كليوباترا 2016"
نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، وصول حاملة المروحيات "الميسترال جمال عبد الناصر"، وانضمامها رسميا للأسطول البحرى المصرى.

وشاركت حاملة المروحيات المصرية من طراز ميسترال "جمال عبد الناصر"، لأول مرة فى فعاليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى المشترك "كليوباترا 2016" بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية، وذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة بين وفرنسا، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.


>بالفيديو والصور.. الرصيف الحربى بالإسكندرية يستقبل الميسترال بالموسيقى العسكرية والصافرات.. حاملة المروحيات تشارك فى عرض بحرى احتفالا بانضمامها للأسطول المصرى.. وفرنسا تُسلم الحاملة الثانية فى سبتمبر

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مصر 365

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