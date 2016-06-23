محمد بن راشد يستقبل نخبة من علماء الدين والوعاظ والأئمة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم نخبة من علماء الدين الأفاضل والوعاظ والأئمة المسلمين تضم ضيوف رئيس الدولة وأعضاء لجنة تحكيم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ومحاضرين في ملتقى الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم الرمضاني ومن دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي الذين قدموا الى سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك راجين الله العلي القدير أن يديم على سموه وقيادتنا الرشيدة موفور الصحة والعافية وأن يحفظ دولتنا وشعبنا من كل سوء ومكروه ويعيد هذه المناسبة المجيدة على قيادتنا ودولتنا وشعبنا والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .. إنه سميع قريب مجيب الدعوات.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالضيوف الأفاضل متمنيا لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات والنجاح والتوفيق في إيصال رسالتهم الدينية والإنسانية الى جميع الناس والمتمثلة في شرح وتوضيح مبادئ اسلامنا الحنيف وتعاليمه وأحكامه السمحاء النبيلة التي قد يكون البعض شوه هذه الصورة الإنسانية الفاضلة والجميلة في سلوكياته وممارساته وفتاويه وهي بعيدة كل البعد عن قيم واخلاق ديننا الإسلامي الذي بشر به خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونشر دعوته الى الاسلام بالحسنى والحوار والكلمة الطيبة.

العلماء الأفاضل أشادوا بسياسة دولة الإمارات ..قيادة وحكومة ومؤسسات ..الحكيمة والمتوازنة مشيرين الى تنوع مجتمع الإمارات الثقافي والديني والعرقي والذي ينعم بالتناغم والتعايش والاستقرار الاجتماعي والمعيشي لا فرق بين مسلم ومسلم ولا بين مسلم وغير مسلم شاكرين لسموه كرم الاستقبال والحفاوة الطيبة التي أحيطوا بها من قبل قيادة وشعب الإمارات الكريم المضياف ودعوا الله عز وجل أن يديم على قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، موفور الصحة والعافية والسعادة وأن يحفظ دولتنا وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم على مجتمعها نعمة الأمن والاستقرار والتآلف بين مختلف شرائحه ومكوناته.

ومن جهة ثانية وبحضور علماء الدين ضيوف الإمارات تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نسخة نادرة من المصحف الشريف قدمها لسموه هدية من أنجاله بمناسبة الشهر الفضيل.

وقد أعرب سموه عن سعادته واعتزازه بهذه الهدية التي لا تقدر بثمن كونها أولا تحمل بين صفحاتها كلام الله عز وجل الذي ما من بعده كلام وثانيا لأنها لفتة طيبة من أبنائه وبناته الكريمات خاصة في هذا الشهر المبارك العظيم.

ويذكر أن نسخة المصحف الشريف المهداة الى سموه كتبت صفحاتها الألف ومئة بخط اليد ويصل طول كل ورقة سبعين سنتميترا بعرض خمسين سنتميترا وتم تجليده على طريقة التجليد العثماني وهي نسخة نادرة ومميزة ومباركة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وابراهيم بوملحة رئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المسؤولين .

وتناول الجميع طعام الإفطار الى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة.

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