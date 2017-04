أصابع ظلال العيون جديد مستحضرات Mac

Pro Longwear Waterproof Colour Stick أصابع ظلال العيون ذات التأثير الكبير المفعمة بالحيوية والتي تدوم طويلاً تنساب على العيون لتضفي لوناً فائق التحديد وتغطية متوسطة إلى كاملة بتمريرة واحدة. القلم الكبير الأملس لا يحتاج إلى جهد في استخدامه أبداً، حيث يضفي تنوعاً مطلقاً سواء أردته خطاً سميكاً مكتنزاً معبراً، أو لوناً كاملاً من الرموش إلى الجفن.

Crème-Filled شامبين ناعم مع لؤلؤ ذهبي

Iris Eyes رمادي مزرق فاتح مع لؤلؤ

Royally Blue أزرق ملكي

Silver Coin فضي فروستي

Copperpot نحاسي

Tea Leaves موف متوسط

Bitter Clove بني غامق

Lilacked أرجواني فاتح مع انعكاس ذهبي

Soft Steel رمادي بني

Ever Evergreen أخضر زمردي

Midnight Shadows خوخي غامق

Frisky Blue نيلي مشرق

Flat White أبيض

At the Beach طبيعي كلون البشرة

Cinder Black أسود

Bleached Out Beige معدني مع لؤلؤ ذهبي

Sweet Viola بنفسجي معدني ناعم

Sand Bar طبيعي كراميل ناعم

Madly Sunny أخضر مشرق

Tabby طبيعي دافئ

Sweet Praline دراقي ناعم

242 SHADER BRUSH