أصابع ظلال العيون جديد مستحضرات Mac
الخميس 23-06-2016 15:23
Pro Longwear Waterproof Colour Stick أصابع ظلال العيون ذات التأثير الكبير المفعمة بالحيوية والتي تدوم طويلاً تنساب على العيون لتضفي لوناً فائق التحديد وتغطية متوسطة إلى كاملة بتمريرة واحدة. القلم الكبير الأملس لا يحتاج إلى جهد في استخدامه أبداً، حيث يضفي تنوعاً مطلقاً سواء أردته خطاً سميكاً مكتنزاً معبراً، أو لوناً كاملاً من الرموش إلى الجفن.
Crème-Filled شامبين ناعم مع لؤلؤ ذهبي
Iris Eyes رمادي مزرق فاتح مع لؤلؤ
Royally Blue أزرق ملكي
Silver Coin فضي فروستي
Copperpot نحاسي
Tea Leaves موف متوسط
Bitter Clove بني غامق
Lilacked أرجواني فاتح مع انعكاس ذهبي
Soft Steel رمادي بني
Ever Evergreen أخضر زمردي
Midnight Shadows خوخي غامق
Frisky Blue نيلي مشرق
Flat White أبيض
At the Beach طبيعي كلون البشرة
Cinder Black أسود
Bleached Out Beige معدني مع لؤلؤ ذهبي
Sweet Viola بنفسجي معدني ناعم
Sand Bar طبيعي كراميل ناعم
Madly Sunny أخضر مشرق
Tabby طبيعي دافئ
Sweet Praline دراقي ناعم
242 SHADER BRUSH