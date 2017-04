حصريا في محلات وجوه: MAKE UP FOR EVER تطلق ماسكارا EXCESSIVE LASH

تترك MAKE UP FOR EVER بصمة جديدة في عالم مكياج العيون بإطلاقها ماسكارا ذات مواصفات فريدة هي ماسكارا Excessive Lash والتي تم إطلاقها حصرياً مع محلات وجوه، العلامة التجارية الرائدة للجمال في الشرق الأوسط.

لطالما ارتبطت فكرة الرموش الكثيفة بماسكارا ذات فرشاة كبيرة، إلا أن MAKE UP FOR EVER تغير الفكرة السائدة بفضل فرشاتها الحصرية التي تُعزز جمال رموشك وكثافنها إلى أقصى الحدود.

ما هو السر؟ فرشاة حصرية ورفيعة، عالية الدقة، ذات ألياف مزدوجة تعمل على تطبيق كمية وافرة من تركيبة بلون أسود عميق من الجذور إلى الأطراف من أول تمريرة ودون تكتل. كما تسمح تركيبتها المرنة باعادة التطبيق حسب الرغبة لكثافة أكثر وعيون جذابة وعميقة.

تطلق MAKE UP FOR EVER وبالتعاون مع محلات وجوه حملة #PROTAKEOVER التي تعنى بآخر صيحات مكياج العيون. وتشارك بالحملة أربعة من أشهر وأهم خبيرات التجميل بالخليج العربي وهن فاطمة الدوسري وليالي ونورا بو عوض ووعد التركي، حيث ستقمن بالتواجد بمحلات وجوه بالإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر بدءاً من 19 يونيو ضمن جلسات استشارية لعشاق الجمال والماكياج لمشاركتهم طرقا مبتكرة وتقنيات لرسم العيون والحصول على رموش ملفتة الكثافة مع الماسكارا الجديدة Excessive Lash بالاضافة لعدد من منتجات ماكياج العيون الأساسية والمتميزة من MAKE UP FOR EVER.

وستقوم الخبيرات الأربعة بالإجابة على أسئلة جمهورهن عن كيفية الحصول على نتائج محترفة بطرق مبتكرة وبسيطة لتلبية متطلبات كل إمرأة سواء تلك التي ترغب في ماكياج عيون بسيط أو صاخب أو مكياج المناسبات ولصاحبات الرموش الطويلة أو القصيرة والجفون الواسعة أو المتهدلة، وغيرها من الأسئلة التي تحير أغلب النساء.