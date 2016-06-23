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صور..ليلى علوي تنتهي من تصوير “هي ودافنشي”

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صور..ليلى علوي تنتهي من تصوير “هي ودافنشي” صور..ليلى علوي تنتهي من تصوير “هي ودافنشي”

ليلي علوي مع فريق العمل

انتهت النجمة ليلى علوي من تصوير مسلسل “هي ودافنشي” الذي يعرض حالياً ضمن موسم دراما شهر رمضان المبارك، ولاقى نجاحاً كبيراً من قبل المتابعين.

وحرصت الفنانة الكبيرة على التقاط الصور التذكارية مع طاقم العمل بالمسلسل، من فنيين وعمال بالإضافة للمصورين وجنود ما خلف الكاميرات، بعيداً عن النجوم أبطال العمل، تقديراً منها لدورهم الكبير في خروج المسلسل للنور بتلك الصورة الرائعة التي أعجبت الجمهور.

المسلسل بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وبيومي فؤاد ومي سليم وتميم عبده ومن تأليف محمد الحناوي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

 

 

 

 

 

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