لمريض السكر.. الفول من الوجبات المثالية لاحتوائه على البروتينات

يعتبر مرض السكرى من أكثر الأمراض التى قد تتأثر بالصيام، فمريض السكر يكون معرض لانخفاض مستوى السكر فى الدم نتيجة الامتناع عن الطعام، كذلك فإن عدم أخذ علاج السكر أثناء فترة الصيام يؤدى إلى ارتفاع مستوى السكر فى الدم للحد الذى قد يؤدى الى تكوين الاحماض الكيتونية (الاسيتون) فى الدم.

وقد أكد الدكتور ممدوح النحاس أستاذ السكر والغدد الصماء بطب المنصورة أن عدم تناول الماء خصوصا مع فقد كميات كبيرة من السوائل نتيجة درجة حرارة الجو المرتفعة، قد يؤدى الى الجفاف وما يترتب عليه من مضاعفات.

ويقدم بعض الخطوات لمريض السكر أثناء الصيام لقضاء صيام آمن وبدون مضاعفات خلال رمضان :

1- احرص على تناول كميات كبيرة من الماء طوال فترة افطارك.

2- ابدأ إفطارك بتناول السكريات سريعة الامتصاص مثل التمر أو كوب صغير من العصير.

3- قلل من تناول الدهون قدر الإمكان مثل اللحوم الدسمة والمقليات الحلوى.

4- اكثر من تناول الخضراوات والألياف النباتية، ويعتبر الفول المدمس من الوجبات المثالية لاحتوائه على بروتينات نباتية وألياف.

>5- قم بتأخير وجبة السحور الى آخر وقت ممكن.

6- تجنب الاكثار من المخللات والحلوى مثل الكنافة والقطايف.

>7 - مارس الرياضة بعد وجبة الافطار وتجنب ممارسة الرياضة أثناء الصيام.

>8 - اذا كنت تعالج بالأدوية التى تعطى عن طريق الفم فاستشر طبيبك عن طريقة استخدامها فى رمضان والتى سوف تختلف عن استخدامها فى الأيام العادية.

9 - اذا كنت تعالج بالأنسولين فاستشر طبيبك عن طريقة استخدامه فى رمضان فهناك أنواع ونظم مختلفة للصيام.

> 10 - حقنة الانسولين لا تفطر ويمكنك أخذها قبل وجبة الاقطار بنصف ساعة فى الأنواع التى تستلزم ذلك.

ويحدد الدكتور ممدوح النحاس بعض الفئات التى وجب عليهم الافطار وهم:

مرضى النوع الأول من السكر والمعتمد على الأنسولين

>والمرضى الدين يعانون من نوبات شديدة لانخفاض السكر فى الدم والمرضى الدين لا يشعرون بالعلامات التحذيرية لانخفاض السكر.

>الحمل فى كل مراحه والفشل الكلوى بكل مراحلة

>ومرضى قصور الشريان التاجى الغير مستقر.

وقال الدكتور ممدوح النحاس اذا اخبرك طبيبك المعالج أنة بإمكانك الصيام فى رمضان فيجب أن تتابع مستوى السكر فى الدم باستخدام الاجهزة المعدة للاستخدام المنزلى ،كذلك يجب أن تعرف جيدا متى يجب أن توقف الصيام وتفطر فى الحال لأن استمرارك فى الصيام إذا وصلت الى تلك المراحل ،سوف يمثل ضررا بالغا عليك ويعتبر تفريط فى صحتك.

يجب ان توقف الصيام فى الحالات الاتية :

أولا:

ثانيا :

ثالثا :

رابعا :



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إذا ارتفع مستوى السكر فى الدم على 300 % مج.اذا انخفض مستوى السكر فى الدم عن 60 % مج فى أى وقت من النهار حتى لو قبل الافطار بدقائق.إذا انخفض مستوى السكر فى الدم عن 70 % مج فى الساعات الاولى من الصباح.إذا أصابك أى مرض اضافى مثل ارتفاع درجة حرارتك و اصابتك بنزلات البرد.

أخطاء يقع فيها مريض السكر فى رمضان.. أبرزها تقليل جرعات الأنسولين

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