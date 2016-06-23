سوريا تقاضي أردوغان بتهمة سرقة مصانع في حلب

قدمت السلطات السورية دعوى قضائية أمام محكمة في دمشق، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتهمة السرقة وإلحاق اضرار بممتلكات عامة وخاصة.

ونقلت وكالة “سانا” الرسمية بيان وزارة العدل الذي أوضح أن الدعوى شملت أردوغان ورئيس الوزراء التركي بن على يلديريم، ووزير المالية التركي ناجي اقبال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”.

واتهمت السلطات السورية أردوغان بالاستيلاء على 37 مصنعاً في محافظة حلب الشمالية الحدودية مع تركيا وإلحاق أضرار بقيمة 5 مليارات و295 مليون دولار.

وتستند هذه الاتهامات إلى تحقيق أجرته لجنة قانونية ضمت أعضاء من وزارتي العدل والصناعة السورية واتحاد غرف الصناعات وغرفة التجارة والصناعة في حلب.

ويشير تقرير هذه اللجنة الصادر في مايو (أيار) الماضي، إلى أن جماعات إرهابية استولت على المنشآت الصناعية داخل الأراضي السورية ونقلت بعدها المواد المنهوبة إلى تركيا.