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تيليجراف: تشيلسي يحاول إقناع كورتوا بالبقاء مع مدرب جديد

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تيليجراف: تشيلسي يحاول إقناع كورتوا بالبقاء مع مدرب جديد تيليجراف: تشيلسي يحاول إقناع كورتوا بالبقاء مع مدرب جديد

ذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية أن تشيلسي يسعى لإقناع ثيبوت كورتوا بالبقاء مع تشيلسي عن طريق تعيين مدرب حراس جديد في الفريق الأزرق.

كورتوا غاضب من لوليكهون مدرب حراس تشيلسي، وهو ما وصل إلى أسماع المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.

كونتي تحدث مع النادي للتعاقد مع جيانلوكا سبينلي مدرب الحراس الإيطالي لينضم إلى جهازه الفني في تشيلسي.

وتحدث كونتي مع كورتوا لإقناعه بأن خطوة تعيين مدرب حراس جديد ستحل مشاكل النجم البلجيكي المتواجد حاليا في فرنسا مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم أوروبا.

كورتوا من أهم أعمدة تشيلسي وكان نجما في الموسم قبل الماضي الذي توج فيه الفريق اللندني بالدوري الإنجليزي.

ويعول تشيلسي على كورتوا ليظل في عرين الفريق لسنوات طويلة، وظهر ذلك منذ قرار النادي بتحويله إلى الحارس الأساسي وبيع بتر تشك إلى أرسنال.

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