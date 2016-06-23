صراع الصفقات - ' جوارديولا أقنع نوليتو '

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مع نوليتو نجم منتخب إسبانيا ونادي سيلتا فيجو ليصبح أول صفقات المدرب الكتالوني في النادي الإنجليزي.

وكشف ممثل عن اللاعب في تصريحات لشبكة جوجونيس الإسبانية "الصفقة أوشكت تماما على النجاح".

وتابع "جوارديولا تحدث مع نوليتو وأقنعه بالانضمام إلى سيتي. اللاعب الآن يرحب بتلك الخطوة ويفضلها على أي خيارات أخرى".

نوليتو في الـ29 من عمره وارتبط اسمه في الموسمين الماضيين ببرشلونة.

فاللاعب الذي يجيد المشاركة في كل خطوط الهجوم لعب لرديف برشلونة 3 مواسم ومثل الفريق الأول للبلوجرانا في مباراتين قبل الرحيل إلى بنفيكا.

في بنفيكا تألق نوليتو وعاد إلى الليجا من بوابة سيلتا فيجو حيث سجل 39 هدفا في 100 مباراة وخطف أعين أندية برشلونة ومانشستر سيتي.