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صراع الصفقات - يوفنتوس يخرج عن قواعده للحفاظ على بوجبا

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صراع الصفقات - يوفنتوس يخرج عن قواعده للحفاظ على بوجبا صراع الصفقات - يوفنتوس يخرج عن قواعده للحفاظ على بوجبا

يدرس يوفنتوس اختراق سقف رواتب لاعبي الفريق للإبقاء على نجمه بول بوجبا مع السيدة العجوز.

ريال مدريد أعلن رغبته في ضم اللاعب، وبرشلونة من قبل كان قد أبدى اهتمامه بنجم منتخب فرنسا.

لكن يوفنتوس يرغب في الإبقاء على خدمات بوجبا، ولتحقيق ذلك يدرس رفع راتبه من 5 مليون يورو سنويا إلى 7 ملايين يورو بحسب تقرير صحيفة جارديان البريطانية.

ويعتمد يوفنتوس على عدم ممانعة بوجبا في البقاء مع النادي الإيطالي لموسم أخر، من أجل محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا مع البيانكونيري خاصة بعد التعاقد مع ميراليام بيانتيش.

لكن بحسب تقارير وسائل الإعلام الإيطالية، فإن يوفنتوس سيبيع بوجبا لو وصل للنادي عرض يبلغ 120 مليون يورو.

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