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تنفيذ 416 حكما وضبط 71 هاربا من أحكام خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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تنفيذ 416 حكما وضبط 71 هاربا من أحكام خلال حملة أمنية بالإسماعيلية تنفيذ 416 حكما وضبط 71 هاربا من أحكام خلال حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية على مدار يومين برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 416 حكمًا متنوعًا منها 289 حكمًا جزئيًا و65 حكم غرامات، 43 حكم سايرة و2 حكم مخالفات و13 حكما مستأنفا و5 أحكام جنائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 71 متهمًا هاربا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.


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