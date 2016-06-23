حبس المتهمين باغتصاب عاملة فى نهار رمضان داخل منزل مهجور ببنها

أمر المستشار خالد أباظة مدير نيابة قسم ثان بنها بحبس المتهمين باغتصاب عاملة تحت تهديد السلاح داخل منزل مهجور بطريق كفر سعد ببنها، أربعة أيام على ذمة التحقيق وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، لبيان عما إذا تعرضت للاغتصاب من عدمه.

كان اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، تلقى إخطاراً من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ إلى المقدم محمد شوقى رئيس مباحث قسم ثان بنها من المجنى عليها "هاجر. م.ح" 25سنة عاملة بأنها أثناء توجهها لعملها استقلت سيارة سوزوكى من موقف بنها العمومى برفقة أربعة أشخاص مجهولين، قاموا باصطحابها تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم إلى منزل مهجور بطريق كفر سعد –وتناوبوا الاعتداء الجنسى عليها وفروا هاربين.

وأكدت الفتاة قيام أحد الجناة بإعطائها رقم هاتفه المحمول، وتم الاتصال به على ذلك الهاتف واستدراجه وضبطه، وتبين أنه يدعى "أحمد م" وشهرته "أحمد أبو جنش" 24سنة عاطل ومقيم أتريب – دائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض: مطواة : المستخدمة فى الحادث، وبمواجهته اعترف أمام المقدم محمد شوقى رئيس مباحث قسم ثان بنها بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "عبد العزيز أ" وشهرته "زيزو"، و"حنفى ر"، و"محمود سرتو" فتم القبض عليهم واعترفوا بالجريمة.

تم تحويل المجنى عليها لمستشفى بنها العام وورد التقرير الطبى يفيد إصابتها بسجحات بالصدر والفخذين والعانة، ويستكمل بالعرض على طبيب النساء.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4239 جنح قسم ثان بنها لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة، أمر خالد باظة مدير النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجه لهم تهمة الخطف والاغتصاب وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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