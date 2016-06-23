نيابة أكتوبر تأمر بضبط المتهم بالاستيلاء على 14 مليون جنيه من صوامع القمح

أمرت نيابة أكتوبر ثانى، بإشراف المستشار محمد يسرى البراوى رئيس النيابة، بضبط وإحضار المتهم الرئيس فى الاستيلاء على 14 مليون جنيه بصوامع توريد القمح، المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر، كما أمرت بإخلاء سبيل خفير صوامع القمح بضمان محل إقامته.

وكانت الأجهزة الامنية قد تمكنت من كشف قضية فساد جديدة فى القمح المدعم، بعد ضبط مسئول صوامع قمح بمدينة 6 أكتوبر تلاعب فى الأوراق وأثبت كميات من الأقماح غير الموجدة، واستولى على 14 مليون جنيه من الأقماح.

مباحث القليوبية: ضبط 11 مسؤولاً حتى الآن لاتهامهم بالاستيلاء على دعم القمح