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توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومة الكولومبية وجماعة «فارك» لوقف إطلاق النار

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توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومة الكولومبية وجماعة «فارك» لوقف إطلاق النار توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومة الكولومبية وجماعة «فارك» لوقف إطلاق النار

الرئيس الكولومبي_أرشيفية

ترجمة – كريم حسن

وقعت الكولومبية، اليوم الخميس، اتفاق وقف لإطلاق النار مع متمردو جماعة “فارك”، حسبما ذكر موقع “بي بي سي”.

ويعد ذلك الحكم تاريخيًا حيث جعلها تقترب من إنهاء مرحاة طويلة من الصراعات بينهم والتي استمرت لأكثر من خمسة عقود.

وقد تم توقيع ذلك الاتفاق بين الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، وزعيم فارك، تيموشينكو، في مدينة كوبا.

ومن المتوقع أن تمهد تلك الاتفاقية الطريق للتوصل الى اتفاق سلام شامل لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقد قتل الصراع المسلح بين الطرفين ما يقدر بنحو “220،000″ شخص، إلى جانب تشريد ما يقرب من سبعة ملايين نسمة.

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