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3 أطعمة ينبغى تجنبها للحصول على بطن مشدودة

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3 أطعمة ينبغى تجنبها للحصول على بطن مشدودة 3 أطعمة ينبغى تجنبها للحصول على بطن مشدودة
قال تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" إن فى منطقة البطن() تكون صعبة الحرق، مضيفا أن عملية فقدان الدهون فى منطقة البطن قد تكون صعبة للغاية عند اتباعك نمط حياة غير مستقرة ووظيفة مكتبية تتطلب الجلوس لفترات طويلة.

لذا يقدم التقرير بعض الأطعمة التى يجب تجنبها للحصول على بطن مشدودة وحرق الدهون وتتضمن الآتى:
>1-منتجات الألبان:من المعروف أن منتجات الألبان تاغنية بالبروتين وتساعد على التمتع بصحة جيدة، فيمكن أيضا أن تساعد على اكتساب المزيد من الكيلو جرامات وخصوصا حول منطقة البطن، فأنها تحتوى على كميات عالية من الدهون، لذا يجب الاقلال من منتجات الألبان واستبدالها بالألبان قليلة الدسم.

2-الأطعمة التى تحتوى على السكر المكرر مثل الحلويات والكحك والمشروبات الغازية وغيرها، وحتى اضافة السكر إلى القهوة أو الشاى الذى ينتج عنه تراكم الدهون فى البطن، لذا يجب الحد من تناول السكر المكرر لتخسيس البطن.

3-الملح الزائد:الكثير منا يرغبون فى إضافة المزيد من الملح، لكن إضافة الكثير من الملح ينتج عنه احتباس السوائل فى منطقة البطن.

6 أطعمة فى ثلاجتك تساعد على تخسيس البطن.. أهمها التوت والزبادى والفاصوليا
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مصر 365

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