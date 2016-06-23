محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن الظاهري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة عصر اليوم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد ناصر الظاهري الذي استشهد بسقوط مروحية عسكرية خلال مهمة روتينية في المياه الدولية.

قدم واجب العزاء الى جانب سموه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأعرب سموه لوالد وذوي الشهيد خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة البطين في مدينة العين عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد .. داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وان يلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن اعتزازه بشهداء الوطن مشيرا إلى أن تضحياتهم وبطولاتهم ستبقى أوسمة الفخر والمجد والاعتزاز في مسيرة الخير والعطاء مثلما ستبقى ذكراهم في قلوب وصدور أبناء الإمارات جميعا الذين يقفون عرفانا وإجلالا لشهدائنا الأبرار.. مؤكدا سموه ان تضحياتهم ستبقى دروسا عظيمة في الوفاء والشجاعة والولاء والانتماء والتلاحم الوطني للاجيال المقبلة.

كما قدم واجب العزاء الى جانب سموه الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون اسر الشهداء ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.