محمد بن زايد يعزي في وفاة سعيد راشد الكعبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في وفاة سعيد راشد سحيم الكعبي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء بمنطقة الفوعة في مدينة العين.

وقدم واجب العزاء الى جانب سموه.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن صادق تعازيه ومواساته لأنجال وأسرة الفقيد داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه .. الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون اسر الشهداء ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

>