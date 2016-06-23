اختتام الدورة العشرين للمسابقة الدولية للقرآن الكريم بدبي

اختتمت فعاليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم بدورتها العشرين "دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم –رحمه الله " التي أقيمت فعالياتها في قاعة غرفة تجارة وصناعة دبي.

وشهد الختام "مسابقة أجمل الأصوات" التي شارك فيها كل من حسن ساموه من تايلاند وعبدالله سالم باتيل من بنما وجاسم خليفة إبراهيم من البحرين ومحمد حسن مالك ديوب من السنغال وفاروق شاهين من تركيا وعبدالله المأمون من بنجلاديش وعبدالرحمن عبدالجليل من ليبيا وإبراهيم إسماعيل إبراهيم من النيجر.

وكانت قاعة المسابقة شهدت اختبار اخر ثمانية متسابقين وهم توفيق عبدلي من الجزائر وجاسم خليفة إبراهيم من البحرين وسالم فهد الشويع من الكويت وأونغ حتيت شين من ميانمار وعمران فقيري من أفغانستان ومحمود بركة من كندا وأنور شعيب من استراليا.

كما شهدت القاعة اشهار إسلام ثلاث سيدات وافدات من أصول إفريقية وكان لهذه الأجواء الروحانية والإيمانية التي تتميز بها الدورة العشرون للجائزة الدور الكبير في إسلامهن كما أن إحدى المسلمات اللائي أسلمن من فترة غير بعيدة كان لها دور كبير في إسلام المسلمات الجدد في حين أسلم وافد فلبيني غير اسمه من مايكل إلى مصطفى معتبرا نفسه ولد من جديد باعتناقه هذا الدين الحنيف وذلك خلال محاضرة الدكتور سعيد بن مسفر ضمن فعاليات المسابقة.

من جانب اخر نظمت لجنة العلاقات العامة بالجائزة رحلة ترفيهية للمتسابقين إلى برج خليفة أحد أهم المعالم العالمية في دبي، كما زار المتسابقون النادي المصري وقاموا بالمشاركة في عدد من الألعاب الرياضية والمسابقات التي ينظمها النادي في أمسية رمضانية مصرية وسط حفاوة من أعضاء وجمهور النادي المصري بحفظة كتاب الله.

كما نظمت زيارة للمتسابقين إلى المقر الرئيسي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم واطلعوا على معرض المخطوطات القرآنية وأصول نسخ مخطوطة مصحف الشيخ خليفة بن زايد – حفظه الله – التي هي بصدد طباعتها وتم اطلاع المتسابقين على فروع الجائزة الأربعة عشر ومراحل تطور مسابقة الجائزة على مدار عشرين عاماً بحضور السادة رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة ومرافقيهم من لجان العلاقات العامة والإعلام وقدموا شكرهم لمنظمي المسابقة على الاهتمام الكبير بالمتسابقين والخدمات المتوفرة لهم.

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