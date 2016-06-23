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بالصور.. محافظ الغربية يصل حفل الإفطار الجماعى لعمال النظافة

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بالصور.. محافظ الغربية يصل حفل الإفطار الجماعى لعمال النظافة بالصور.. محافظ الغربية يصل حفل الإفطار الجماعى لعمال النظافة
وصل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، للحمام الأوليمبى باستاد طنطا الرياضى، لحضور حفل الإفطار الجماعى لعمال، بحضور، محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والسكرتير العام المساعد اللواء مصطفى رحاب، ورئيسى حى أول وثان طنطا، ورئيس المدينة .

كان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، قد وجه دعوات رسمية لأكثر من 1300 من عمال النظافة لحضور حفل إفطار جماعى يجمعه بهم وبرؤساء المدن والأحياء كلفتة إنسانية فى شهر رمضان الكريم.

وأكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإفطار يعد الأول من نوعه، وأول دعوة رسمية على حفل إفطار لعمال النظافة، تكريما لدورهم البارز وجهودهم المتواصلة على مدار اليوم، فى الصيف والشتاء يضحون من أجل عملهم الشاق والمرهق .

وأشار المحافظ أن اليوم لا يوجد به منصات ولا مناصب، بل هى سفرة واحدة وطعام واحد للجميع، كيوم عائلى يجمع الكل تحت راية حب الوطن والعطاء، مشيدا بجهود هذه الشريحة من المجتمع، وهى شريحة عمال النظافة.

محافظ الغربية يصل حفل الإفطار الجماعى لعمال النظافة (1)

محافظ الغربية يصل حفل الإفطار الجماعى لعمال النظافة (2)

محافظ الغربية يصل حفل الإفطار الجماعى لعمال النظافة (3)

محافظ الغربية يصل حفل الإفطار الجماعى لعمال النظافة (4)

محافظ الغربية يصل حفل الإفطار الجماعى لعمال النظافة (5)


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