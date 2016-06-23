ليالي رمضان في "جفينور روتانا"

ارتدى فندق "جفينور روتانا" حلّة العيد، ليستقبل "الضيف الفضيل" الذي يطلّ كل سنة، حاملاً معه الخير والبركة للجميع.

في هذا الإطار، تأسر الزينة الزائر لحظة دخوله إلى مطعم Olive Garden Restaurant & Terrace فتنقله إلى جوّ رمضاني، لتستوقفه بعدها محطّة العصائر المنعشة من الجلاب وقمر الدين والتمر الهندي الموضوعة في أباريق ذهبية مميزة والمتأهبة لتروي ظمأ الصائمين! بعدها، ترشده رائحة خبز الصاج الساخن إلى الـ"بوفيه" الزاخر بالأطباق الشرقية والعالمية الساخنة والباردة التي تلبّي الأذواق كافة.

يمتدّ الـ"بوفيه" المنوّع على مساحة واسعة، ويشمل نوعين يوميين من الحساء الساخن الشهي، إلى جانب مجموعة كبيرة من المقبلات الشرقية التقليدية والسلطات اللبنانية والأجنبية. في هذا المجال، تدعو النصيحة الزائر إلى عدم المغالاة في تناول المقبلات، بل إيداع مكان للمعجنات والأطباق الساخنة اللذيذة التي تنتظره في القسم الآخر من الـ"بوفيه"، حيث أطباق الـ"باستا" والفريكة واللحم والأرز والكفتة... ولا يكتمل الإفطار بدون محطّات الشواء المباشرة المتواجدة في حديقة Olive Garden Restaurant & Terrace، حيث لا تُقاوم رائحة الشاورما الطازجة والشيش الطاووق واللحم الساخن المعدّ مباشرةً! وبعد هذه الرحلة العامرة بالأطايب، هناك قسم للحلويات والفاكهة على الـ"بوفيه"، مع الحلويات الشرقيّة والغربيّة.

إشارة إلى أنّ لمدخني النارجيلة مكاناً على الـ"ترّاس" الخارجي للمطعم، حيث تسود أجواء المرح والتسلية التي تضيفها قارئة الفنجان بتنقلها بين الحاضرين لمعرفة ما يحمله إليهم الحظّ، إضافة إلى الأنغام الموسيقية العربية الهادئة التي ترافق الحاضرين أثناء تلذّذهم بالإفطار.

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لمزيد من المعلومات حول الإفطارات اليومية في فندق "جفينور روتانا"، يمكن زيارة الرابط الآتي: http://roho.it/srkry