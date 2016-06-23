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"ديكورات" غرف نوم أطفال للمساحات الضيقة

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الخميس 23-06-2016 15:35

غالباً ما تكون غرفة نوم الأطفال مشتركة بين شقيق وشقيقة في المنزل محدود المساحة، لذا من الضروري التفكير في الاختلافات بينهما عند تصميمها، واتباع النصائح الآتية:

1. استغلال المساحة
- يستحسن تفادي زحمة الأثاث في الغرفة، مع إيداع بعض المساحة مخلياً من الأثاث للأنشطة.
- تشكّل الأسرّة المكونة من طبقتين خياراً مثالياً لاستغلال المساحة.
_ من بين الخيارات الجديدة، دمج مكان الدراسة، مع سرير النوم والخزانة.

2. الألوان والأشكال
- في حال غرفة النوم المشتركة بين الشقيق والشقيقة، يفضّل استخدام الألوان المناسبة للجنسين، كالأبيض والأصفر والأخضر...
- يحلو تزيين الغرفة بـ"إكسسوارات" توضح هوايات شاغليها.
- يعدّ استخدام طلاء فريد من نوعه لتمييز جدار، جاذباً وغير مكلف.
_ من الضروري التنسيق بين ألوان الجدران والأثاث والـ"إكسسوارات"، مع اختيار دوماً تلك الفرحة، بدون أن يتخطّى عدد الألوان ضمن الغرفة الثلاثة ألوان.

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سيدتي