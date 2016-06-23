"ديكورات" غرف نوم أطفال للمساحات الضيقة

غالباً ما تكون غرفة نوم الأطفال مشتركة بين شقيق وشقيقة في المنزل محدود المساحة، لذا من الضروري التفكير في الاختلافات بينهما عند تصميمها، واتباع النصائح الآتية:

1. استغلال المساحة

- يستحسن تفادي زحمة الأثاث في الغرفة، مع إيداع بعض المساحة مخلياً من الأثاث للأنشطة.

- تشكّل الأسرّة المكونة من طبقتين خياراً مثالياً لاستغلال المساحة.

_ من بين الخيارات الجديدة، دمج مكان الدراسة، مع سرير النوم والخزانة.

2. الألوان والأشكال

- في حال غرفة النوم المشتركة بين الشقيق والشقيقة، يفضّل استخدام الألوان المناسبة للجنسين، كالأبيض والأصفر والأخضر...

- يحلو تزيين الغرفة بـ"إكسسوارات" توضح هوايات شاغليها.

- يعدّ استخدام طلاء فريد من نوعه لتمييز جدار، جاذباً وغير مكلف.

_ من الضروري التنسيق بين ألوان الجدران والأثاث والـ"إكسسوارات"، مع اختيار دوماً تلك الفرحة، بدون أن يتخطّى عدد الألوان ضمن الغرفة الثلاثة ألوان.