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موقع إسرائيلى يزعم: أبومازن قدم للملك سلمان صحيفة إسرائيلية على أنها فلسطينية

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موقع إسرائيلى يزعم: أبومازن قدم للملك سلمان صحيفة إسرائيلية على أنها فلسطينية موقع إسرائيلى يزعم: أبومازن قدم للملك سلمان صحيفة إسرائيلية على أنها فلسطينية
زعم موقع "المصدر" الإسرائيلى، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، الذى زار المملكة العربية هذا الأسبوع قدّم فى لقائه للملك سلمان بن عبد العزيز نسخة نادرة من صحيفة إسرائيلية تعود إلى فترة الثلاثينيات على أنها صحيفة فلسطينية.

وأدعى الموقع أن صحيفة "The Palestine Post هى فى الأصل صحيفة إسرائيلية، مضيفة أن الصحيفة هى النسخة الأصلية لصحيفة Jerusalem Post" الحالية. الناطقة بالإنجليزية، وقيل أيضًا إنّ الصحيفة كانت حينذاك مثلما هى اليوم لسان حال اليهود الناطقين بالإنجليزية فى إسرائيل.

وأشار الموقع، إلى أن المقال الرئيسى فى العدد الأول فى الصحيفة هو: "هدفنا هو أن نقدّم للجمهور فى أرض إسرائيل صحيفة عبرية باللغة الإنجليزية، وأن يكون مسئولو الإدارة البريطانية فى فلسطين قادرين على فهم الشئون اليهودية والصهيونية، بالإضافة إلى ذلك، هدفنا هو توفير معلومات يومية حول أعمال اليهود وتطلّعاتهم فى الشتات وفى البلاد".


>أخبار فلسطين اليوم.. اتحاد المحامين العرب يستنكر تولى إسرائيل اللجنة القانونية بالأمم المتحدة

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