السفينة عايدة 4 تستقبل مسئولى كبرى شركات الملاحة فى قبرص

استقبلت السفينة "عايدة 4" التابعة للأكاديمية العربية أثناء رسوها على ميناء ليمارسول بقبرص مجموعة من كبرى شركات الملاحة وشركات إدارة السفن، وذلك بناءً على دعوتهم من معهد التدريب البحرى والمنتدى الدولى للنقل البحرى لعرض والتعرف على الإمكانيات التى تقدمها السفينة "عايدة 4" وماتقدمه لطلابها من تدريب وتأهيل مناسب للتطورات العالمية فى مجال النقل البحرى.

وبدأت الزيارة باستقبال الحضور واستعراض فيلم تعريفى عن تدريب طلبة الأكاديمية على ظهر السفينة "عايدة 4"، كما قام الطلاب بتوضيح أهمية إعداد العامل البشرى للعمل بمجال النقل البحرى، وما توفره السفينة "عايدة 4" من أحدث طرق للتدريب والتعليم البحرى، لضمان تخرج طالب مؤهل للعمل على ظهر السفن العالمية، والحضور بجولة على ظهر السفينة "عايدة 4" وتفقد فصول التعليم والتدريب للطلاب من الداخل وغرف الماكينات الهندسية .

وقال بيان الأكاديمية العربية اليوم، إن أورجان أدامى، مدير شركة ماستر مايند للملاحة، أبدى إعجابه بمستوى الطالب بالسفينة "عايدة 4"، ويؤكد ما تقوم به الأكاديمية من جهود كبيرة نحو مواكبة التطور العلمى فى العلوم البحرية، مشيرا إلى أن ما تم عرضه بالزيارة من أداء الطلاب العملى يزيد من مستوى الثقة فى التعاون مع الأكاديمية العربية وازدياد الرغبة فى فتح مجالات تعاون جديدة مع الأكاديمية.

بينما أشار تشين روزاريو، مدير التدريب بشركة إنتر أورينت، إلى أن العنصر المصرى بشركة انتراورينت أضاف للشركة نجاحا، مما أدى إلى زيادة رغبة الشركة فى استمرار التعاون مع الأكاديمية العربية التى تسعى دائما لتخريج طلاب على أعلى مستوى علمى فى المجال البحرى، مؤكداً أن نجاح البرنامج التجريبى بين الشركة والأكاديمية والذى بدأ العام الماضى وأوشك على الانتهاء بتوظيف عدد عشرة من خريجى الأكاديمية بالشركة سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والرغبة فى استقدام عدد أكبر من خريجى الأكاديمية فى الفترة المقبلة .

وأوضح الربان عبد الحميد القاضى، عميد معهد التدريب بالبحر، أن هذه الزيارة تعد من أهم الزيارات التى تشرفت بها السفينة "عايدة 4"، خاصة وأن زيارة كبرى الشركات العالمية فى المجال البحرى تعطى فرصة كبيرة للأكاديمية فى عرض إمكانيات طلابها وعرض أحدث طرق التدريب والتعليم بالسفينة "عايدة 4".

ثم أشار إلى أن معهد التدريب بالبحر بالأكاديمية سيعمل دائما على تطوير أداء وتدريب طلاب السفينة حتى يقوم بتقديم طالب بحرى على أعلى مستوى لخدمة الوطن العربى والعمل بكبرى الشركات العالمية .

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سفير مصر باليونان ووزيرة النقل اليونانى يتابعان العمل على متن السفينة عايدة 4