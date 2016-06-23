بالفيديو.. نيابة الجيزة تحقق فى تعدى ضباط بالضرب على مهندس اتصالات

بدأت نيابة الجيزة تحقيقاتها فى بلاغ يحمل رقم 8552 لسنة 2016، مقدم من محمد عبد الله يعمل رئيساً لقسم صيانة الحاسب الألى بالشركة المصرية للاتصالات، يتهم فيه كل من العقيد عادل إبراهيم والرائد أحمد هاشم ضباط مرور بميدان الجيزة، ورمضان بائع متجول أمام سنترال الجيزة بالتعدى عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بالرقبة والفك والخصية، بالإضافة إلى السب والقذف.

وقال محمد عبد الله خلال التحقيقات، "خرجت من شغلى يوم الخميس الماضى، بسنترال الجيزة كالمعتاد كل يوم، ووجدت سيارة قادمة عكس الاتجاه، وحاولت الرجوع مرة أخرى، ولكن سيارتى تعطلت، وعند خروجى من السيارة وجدت بائع متجول أمام سنترال الجيزة، جاء يقول لى أرجع علشان سيارة الباشا".

واستكمل، "حاولت تهدئة البائع فوجدته يتعدى عليا بالسب، ثم جاء العقيد عادل ابراهيم والرائد أحمد هاشم يطالبون بالرخص، ولما قولتلهم أنا مهندس فى السنترال وواقف أمام شغلى، قاموا بالتعدى عليا بالسب والضرب".

وطالب عبدالله خلال التحقيقات بتحويله إلى الكشف الطبي، لإثبات الإصابات فى جسده نتيجة التعدى عليه بالضرب، وتم اثبات التقرير الطبى الذى يحمل رقم 76994 من مستشفى أم المصريين، والذى أفاد بوجود كدمات متفرقة بالوجه وخدوش متفرقة أعلى الصدر والرقبة، والكتفين والذراعين ووجود كدمات بالخصيتين".

وأقر شهود الإثبات فى محضر الشرطة، تعدى ضباط الشرطة بدون وجه حق على مهندس الاتصالات، وأكدوا قصدية الإهانة من ضباط الشرطة، وقررت النيابة استدعاء شهود الإثبات لاستكمال التحقيقات الأحد المقبل .

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