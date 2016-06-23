المحمدي لـ في الجول: رفضت 3 عروض سعيا لتكرار معجزة ليستر

بعد ساعات قليلة من تمديد عقده مع هال سيتي، تحدث أحمد المحمدي لـFilGoal.com عن سبب تفضيله البقاء مع النمور رغم تلقيه 3 عروض أخرى وطموح الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز بمساعدة المحمدي.

المحمدي انضم لصفوف هال سيتي عام 2012 على سبيل الإعارة من سندرلاند قبل أن ينضم بشكل نهائي للنمور، ويعود مرة أخرى مع الفريق للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وكل ما يلي على لسان المحمدي لـFilGoal.com..

"فضلت التجديد لهال سيتي لأني أعرف الناس هنا وأعرف الجمهور والمدرب ستيف بروس واللاعبين".

"أمر جيد عندما تبقى وسط مجموعة تعرفك وتحبك".

"أنا هنا منذ 2012 وتلك الفترة كانت جيدة، وأتمنى أن تكون الـ3 أعوام المقبلة أفضل".

"كان لدي 3 عروض للانتقال هذا الموسم، من سوانزي سيتي في إنجلترا ومن بيشكتاش وطرابزون سبور في تركيا".

"نكرر معجزة ليستر؟ لما لا، من يعلم ما قد يحدث ولكني أرى الأمر صعبا ولا أعتقد حدوثه".

"طموحنا أن ننهي الدوري في ترتيب جيد".

"بند تتويج مثل كلاوديو رانييري؟ لا لم نفعل هذا الأمر في هال حتى الآن".