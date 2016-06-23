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مصرع شخص انهارت عليه أجزاء من مول تحت الإنشاء بالتجمع الخامس

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مصرع شخص انهارت عليه أجزاء من مول تحت الإنشاء بالتجمع الخامس مصرع شخص انهارت عليه أجزاء من مول تحت الإنشاء بالتجمع الخامس
لقى شخص مصرعه بعدما سقطت عليه أجزاء من مول تحت الإنشاء مكون من 5 طوابق بحى المصراوى بمنطقة التجمع الخامس، وانتقل رجال الإنقاذ البرى إلى المكان وقاموا بأستخراج الجثة من أسفل ركام المول المنهار وتم نقله إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بحدوث انهيار بمول تحت الإنشاء بالتجمع الخامس وبدوره وجه اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بـ3 سيارات إطفاء وإنقاذ برى إلى المكان وتم فرض كردون أمنى وتبين انهيار أجزاء من المول على أحد الأشخاص فى العقد الثانى من عمره وقام رجال الإنقاذ باستخراجه من أسفل الركام، فيما تم نقله إلى المستشفى وتم إزالة حطام الانهيار من المكان بعد انتهاء عمليات البحث عن أى أشخاص آخرين.


>http://www.youm7.com/story/2016/6/23/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-شقة-سكنية-فى-المرج/2773002#

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