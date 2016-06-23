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السيطرة على حريق فى مطعم بمنطقة النزهة دون إصابات

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السيطرة على حريق فى مطعم بمنطقة النزهة دون إصابات السيطرة على حريق فى مطعم بمنطقة النزهة دون إصابات
نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، اليوم الخميس، فى السيطرة على حريق داخل مطعم بمساكن الشيراتون التابع لدائرة قسم النزهة، وذلك بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمطعم دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مطعم بمنطقة النزهة، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى أجزاء المطعم والمجاورات، وأجريت عملية إخماد الحريق.


>http://www.youm7.com/story/2016/6/23/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-شقة-سكنية-فى-المرج/2773002#

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