حجز 3 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة بحلوان لحين ورود تحريات المباحث

أمر معاذ الهوارى، وكيل نيابة حلوان، وبرئاسة المستشارإسلام سرور ، بحجز 3 ذئاب بشرية وفتاة، لحين ورود تحريات المباحث لاتهامهم بإغتصاب فتاة ، بعد قيام فتاة معهم باستدراج صديقتها.

ترجع الواقعة عندما تلقى المقدم شريف فيصل رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا من فتاة، تدعى "أ،أ"" 18 سنه مقيمة بشارع راغب بحلوان، تتهم فيه 3 عاطلين ، بإغتصابها ، بعد أن قامت صديقتها "ه. ج . ع " باستدراجها إلى منطقة عرب راشد ، بحجة أنها تريدها فى أمر عاجل.

وفى أحد الشوارع قابلتها ، وذهبت بها إلى منزل المتهم الأول، وهناك حاصرها المتهمون الثلاثة وأشهروا فى وجهها الأسلحة البيضاء، وهددوها بالقتل أو اغتصابها، ثم بدأوا يتناوبون الاغتصاب عليها، وبعد ذلك قاموا بإجبارها على إمضاء إيصالات أمانة بمبالغ مالية، وتركوها تذهب على أن تُحضر ألفين جنيه من أجل الحصول على إيصالات الأمانة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق البحث، وطلبوا منها مجاراة المتهمين، والاتصال بهم وإبلاغهم أنها استطاعت تحضير مبلغ ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتم ضبط المتهمين ، وبحوزتهم 10 تذاكر هيروين.

>تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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