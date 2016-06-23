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الإنقاذ النهرى ينتشل جثة شاب غرق فى مياه النيل بالجيزة

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الإنقاذ النهرى ينتشل جثة شاب غرق فى مياه النيل بالجيزة الإنقاذ النهرى ينتشل جثة شاب غرق فى مياه النيل بالجيزة
عثر رجال الإنقاذ النهرى على جثة شاب فى العقد الثانى من عمره بنهر النيل بالجيزة، وكانت الجثة طافية أعلى المياه، وتم انتشالها، وحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت اليوم الخميس، بلاغًا يفيد بوجود جثة طافية بمياه النيل، وعلى الفور تم إخطار عمليات الحماية المدنية، وكلف اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع برجال الإنقاذ النهرى بقيادة العميد هانى سعيد، وتم انتشال جثة شاب ولا توجد بها أى آثار للتعذيب أو إصابات، وتم تسليمها لقسم الشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


>http://www.youm7.com/story/2016/6/23/مصرع-شخص-انهارت-عليه-أجزاء-من-مول-تحت-الإنشاء-بالتجمع-الخامس/2773719#

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