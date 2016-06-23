المجلس التنفيذى للوادى الجديد يناقش استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك

ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد برئاسة اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، وحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شدد على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات وضرورة مراقبة أسعار السلع الغذائية وأجرة السيارات، وفتح جميع مراكز الشباب والمنتزهات والحدائق العامة بالمجان أمام المواطنين.

ورفع حالة الاستعداد القصوى لمرفق الإسعاف وجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتواجد جميع الأطباء وتوفير جميع الأمصال والمستلزمات والإسعافات الأولية بجميع الوحدات الصحية ومراجعة جميع محولات الكهرباء ومحطات مياه الشرب، لتلافى الأعطال خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة ربط غرفة عمليات المحافظة مع غرفة عمليات النجدة والإسعاف، للتعامل مع البلاغات فى حينها، وذلك اعتبارًا من اليوم بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بجميع مراكز المحافظة لمواجهة الحرائق والحوادث الطارئة، والتنسيق مع الشرطة لتخصيص سيارات للمرور بالطرق غير المغطاة بشبكات المحمول للإبلاغ الفورى عن الحوادث.

وعمل حملات على جميع المحلات التجارية للتأكد من جودة السلع المعروضة والإعداد للصلاة بتجهيز 56 ساحة بالمحافظة، وصرف إعانات عاجلة للمرض بالمستشفيات صباح أول أيام العيد.

تخصيص 56 ساحة خلاء لصلاة عيد الفطر بالوادى الجديد