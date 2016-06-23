وكالة سانا: العدل السورية تتهم أردوغان بإتلاف وسرقة منشآت بـ5 مليارات دولار

أعلنت السلطات السورية اليوم عن تحريك دعوى بحق الرئيس التركى رجب أردوغان بتهمة السرقة وإتلاف المال العام.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن وزارة العدل السورية أعلنت عن تحريك دعوى الحق العام فى مواجهة المدعى عليه رجب طيب أردوغان، أمام قاضى التحقيق المالى الأول بدمشق بجريمة الاستيلاء على الأموال العامة والخاصة وإلحاق الضرر بالمنشآت العامة والسرقة وتخريب وإتلاف وسرقة المال العام، ويأتى الادعاء على خلفية سرقة 37 منشأة صناعية ومعملا فى حلب، وبلغت قيمة الأضرار الناجمة عنها 5.295 مليار دولار.

من جهة أخرى قالت صحيفة تركية اليوم الخميس، إن القضاء التركى أقر اليوم حكما بالسجن لمدة عام و15 يوما مع وقف التنفيذ، بحق رجل تركى نشر صورا قارن فيها بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والمخلوق المسخ الشهير "جولوم" الذى ظهر فى فيلم "مملكة الخواتم"

وذكرت صحيفة "بيرجون" أن المقارنة نشرت فى عام 2014 على موقع "فيسبوك" واحتوت على صور أردوغان إلى جانب صور المخلوق المسخ جولوم. وأدين المدعو رفعت سيتين بإهانة الرئيس وبجريمة إهانة أكثر عمومية.

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