أخبار الجزائر.. الجيش يعثر على كمية كبيرة من الأسلحة على الحدود مع مالى

تمكنت قوة تابعة للجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، من كشف مخبأ يحتوى على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة ببرج باجى مختار بالناحية العسكرية السادسة على الحدود مع مالى.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطنى الجزائرية، اليوم الخميس، بأنه فى إطار تأمين الحدود ومحاربة الإرهاب، وبفضل اليقظة الدائمة للقوات المسلحة، تمكنت قوة تابعة للجيش أمس من كشف مخبأ يحتوى على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة ببرج باجى مختار خلال دورية استطلاع قرب الحدود الجنوبية للبلاد.

وأوضح البيان أن العملية مكنت من ضبط رشاش ثقيل عيار 5. 14 ملليمتر، ورشاش من نوع "آر بى كي"، وسبعة أسلحة رشاشة من نوع "كلاشنيكوف"، وثلاث بنادق تكرارية، وبندقية نصف آلية، و20 قاذفا من نوع "آر بى جى 7"، و7 حشوات "آر بى جى 7"، و3977 طلقة من مختلف العيارات، وقنبلة يدوية، و25 كيلوجراما من مادة متفجرة.