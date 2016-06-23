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أخبار فلسطين اليوم.. اتحاد المحامين العرب يستنكر تولى إسرائيل اللجنة القانونية بالأمم المتحدة

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أخبار فلسطين اليوم.. اتحاد المحامين العرب يستنكر تولى إسرائيل اللجنة القانونية بالأمم المتحدة أخبار فلسطين اليوم.. اتحاد المحامين العرب يستنكر تولى إسرائيل اللجنة القانونية بالأمم المتحدة
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، استنكر اتحاد المحامين العرب تولى الكيان الصهيونى "القوة القائمة باحتلال فلسطين" رئاسة اللجنة القانونية، إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى سابقة هى الأولى فى تاريخها، ممثلة عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى.

وأدان الاتحاد فى بيان له، ترشيحها بينما يرتكب يوميًا كل أنواع المخالفات والانتهاكات المنافية للقانون الدولى والإنسانى وحقوق الإنسان، والتى تجاوزت كافة القيم والأخلاق والأعراف والقوانين الدولية، لرئاسة اللجنة السادسة المكلفة بالقضايا القانونية فى الأمم المتحدة، وهى اللجنة التى تتناول أكثر القضايا حساسية فى مجال القانون الدولى، إضافة إلى ملف الإرهاب العالمى.

وأعلن الاتحاد، عن رفضه هذا التناقض السافر، باعتبار أنه ومنذ إعلان الدولة الصهيونية - قبل ستين عاماً - وهى تنتهك القانون الدولى، لقد قامت وما تزال بانتهاك أكثر المعايير أساسية فى القانون الدولى؛ فقد اتُّهِمت بانتهاك القانون الدولى من قِبَل كلٍّ من: مجلس الأمن الدولى، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والهيئات المراقبة لتطبيق اتفاقية حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، وكل المنابر الدولية.

ومن أخبار فلسطين اليوم، زار وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين روسيا بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد، لبحث التطورات السياسية على الصعيدين العربى والدولى ولإطلاع القيادة الروسية عمّا تراه الجبهة فى المستجدات السياسية ومواقف الجبهة منها، وكذلك التحركات السياسية التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتمرير مشاريع ومؤامرات ضد مصالح الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية.

وذكرت الجبهة الشعبية، فى بيان صحفى، الخميس، أن الوفد أطلع القيادة الروسية على إجراءات العدو العنصرية ومصادرته للأراضى والقوانين العنصرية التى تصدرها باستمرار " الصهيونية". وكذلك إطلاع الروس على رأى الجبهة ومواقفها من التطورات على الصعيد العربى. وثمّن وفد الجبهة المواقف الروسية الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطينى على قاعدة قرارات الشرعية الدولية فى العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. كما التقى الوفد بنائب وزير الخارجية ميخائيل بجدانوف والطاقم المرافق له.


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