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"العربية": مقاتلات روسيا تقصف بالقنابل الفوسفورية مناطق للمعارضة السورية بحلب

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"العربية": مقاتلات روسيا تقصف بالقنابل الفوسفورية مناطق للمعارضة السورية بحلب "العربية": مقاتلات روسيا تقصف بالقنابل الفوسفورية مناطق للمعارضة السورية بحلب
قصفت طائرات تابعة لسلاح الجو الروسى، بالقنابل الفوسفورية مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية المعتدلة فى محافظة حلب.

وأكد ناشطون ميدانيون، وفقا لقناة (العربية) اليوم الخميس، أن مقاتلات روسية نفذت، ليلة أمس، غارات طالت مناطق عندان وحريتان، وبلدتى كفر حمرة، ومعرة الأرتيك بحلب.

وأضاف أحدهم أن قسما من المدنيين اضطروا إلى ترك مناطقهم والفرار منها، فيما لجأ البعض الآخر إلى الطوابق الأرضية فى الأبنية، للاحتماء من تأثير القنابل الفوسفورية الملقاة عليهم.

وتابع أن "المقاتلات الروسية تشن بشكل مكثف منذ يومين، بالقنابل الفوسفورية على المناطق نفسها، مشيرا إلى أن هذه الغارات ألحقت دمارا كبيرا بالممتلكات والأبنية، لكنها لم توقع ضحايا فى الأرواح".

جدير بالذكر أن روسيا كانت تقصف مناطق المعارضة فى حلب بالقنابل العنقودية والفراغية، غير أن استخدامها للقنابل الفوسفورية، أجبرت المئات على الفرار من مناطقهم والبحث عن مناطق أكثر أمنا.

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مصر 365

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