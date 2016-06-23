أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الصور الأولى لحمل ميلا كونيس الثاني

Google+ Print

الخميس 23-06-2016 15:15

تمكّنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور جديدة للنجمة العالمية ميلا كونيس Mila Kunis في لوس أنجلوس، تظهر حملها الثاني.

وكعادتها، بدت النجمة بكامل نشاطها وحيويتها، حيث كانت متوجهة لتناول الغداء مع صديقاتها .

يشار إلى أنّ المتحدث الرسمي باسم ميلا وزوجها، النجم آشتون كاتشرAshton Kutcher، أكدالأسبوع الماضي أنّها حامل بطفلها الثاني.

يذكر أنّ الثنائي لديهما طفلة أولى تدعى وايت إيزابيل Wyatt Isabelle، ولدت في اكتوبر/ تشرين الأول 2014.

 

ميلا كونيس وآشتون كوتشر ينتظران طفلهما الثاني

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي