الصور الأولى لحمل ميلا كونيس الثاني

تمكّنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور جديدة للنجمة العالمية ميلا كونيس Mila Kunis في لوس أنجلوس، تظهر حملها الثاني.

وكعادتها، بدت النجمة بكامل نشاطها وحيويتها، حيث كانت متوجهة لتناول الغداء مع صديقاتها .

يشار إلى أنّ المتحدث الرسمي باسم ميلا وزوجها، النجم آشتون كاتشرAshton Kutcher، أكدالأسبوع الماضي أنّها حامل بطفلها الثاني.

يذكر أنّ الثنائي لديهما طفلة أولى تدعى وايت إيزابيل Wyatt Isabelle، ولدت في اكتوبر/ تشرين الأول 2014.

ميلا كونيس وآشتون كوتشر ينتظران طفلهما الثاني