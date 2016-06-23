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ما السرّ الذي يجمع بين هيفاء وهبي والرقم 12؟

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الخميس 23-06-2016 15:26

تستعمل الفنانة هيفاء وهبي أسلوب التشويق للترويج لأغنيتها المنفردة الجديدة التي تنوي طرحها في عيد الفطر، حيث تقوم يوماً بعد يوم، بنشر صور أو فيديوهات لها، تحمل رقم معين، للإشارة إلى موعد طرح أغنيتها "السنغل".
آخر هذه الصور، نشرتها هيفاء على "إنستقرام" وبدت فيها وهي ترتدي "تي شيرت" تحمل الرقم 12 بالإشارة إلى أنها ستطرح أغنيتها بعد 12 يوماً.
هيفاء وهبي تتواجد حالياً في كاليفورنيا برفقة شقيقتها هناء، ومن المتوقع ان تعود الى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة.

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سيدتي