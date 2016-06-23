بالصور: MBC تهدد بمقاضاة الأسطورة محمد رمضان

احتدمت المواجهة بين الفنان الأسمر محمد رمضان وشبكة قنوات MBC مصر بعد 24 ساعة فقط من إعلان توقيعه عقد بطولة مسلسل لرمضان 2017 لصالح شبكة قنوات النهار المصرية، وأصدرت شركة "O3 مصر" التابعة لمجموعة MBC بياناً تحذيرياً لرمضان هددت فيه باللجوء للقضاء حفاظاً على مصالحها. إذ يمتد عقدها مع الأسطورة لعامين، علماً بأن رمضان سبق وتم إيقافه عن العمل سابقاً بسبب واقعة مماثلة.

شركة "O3 مصر" أصدرت بيانها بعد أقل من 12 ساعة على إعلان شبكة النهار تعاقدها مع محمد رمضان لتقديم عمل درامي سيعرض حصرياً برمضان 2017، وأكدت الشركة التابعة لشبكة قنوات MBC التزامها باستمرار التعاقد مع الفنان محمد رمضان للمشاركة في مسلسل لرمضان 2017.

وأشارت "O3 مصر" أن الفنان محمد رمضان وقع منذ عدة أشهر على عقود إنتاج مُسلسلين الأول لشهر رمضان الحالي، وهو ما تم تنفيذه بالفعل من خلال مسلسل "الأسطورة" الذي يُعرض حالياً على شبكة قنوات MBC مصر، والعقد الثاني يتضمن المُشاركة في مسلسل جديد لـ"رمضان 2017".

وأوضحت إدارة "O3 مصر" أنها مُلتزمة بتعاقدها مع الفنان محمد رمضان لتنفيذ مسلسل جديد لرمضان المُقبل، وأشارت مصادر مؤكدة من داخل الشركة إلى أن ما تردد عن توقيع الفنان محمد رمضان لعقود مع شركات إنتاج أخرى لتقديم مُسلسل خلال العام القادم ينطوي على إخلال واضح ببنود التعاقد معها، بالإضافة إلى أنه يتنافى مع مبادىء وأخلاقيات العمل الفني التي تُرتب إحترام العقود والإلتزامات القانونية بين كل أطراف الصناعة.

وتؤكد "O3 مصر" أنها تحتفظ لنفسها بكل الحقوق الأدبية والمعنوية والمالية والقانونية تجاه ما تردد، وأنها تثق تماماً في القضاء المصري وفي النقابات الفنية لحل هذه الأزمة.

يذكر أن محمد رمضان وقّع أمس مع قناة “النهار”، على عقود تقديم مسلسل درامي لرمضان المقبل، وذلك في جلسة عمل جمعته برجل الأعمال علاء الكحكي، مالك قنوات النهار، ووليد عبد المنعم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة A القابضة، حيث تم التعاقد فى مكتب محمد رمضان بمنطقة المهندسين، فى حضور المنتج والفنان عماد زيادة منتج مسرحية “أهلا رمضان”، ومحمود رمضان شقيق محمد رمضان ومدير أعماله.

محمد رمضان لا يتعلم من أخطائه فقد تم ايقافه عن العمل سابقاً لتوقيعه لشركتي إنتاج بنفس الوقت.. فهل يتراجع عن تعاقده مع النهار .. أم يفسخ تعاقده نهائياً مع MBC ؟