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استمع للألبوم بالكامل مجاناً: تامر حسني يعترف بتسريب أغنيات ألبومه الجديد

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الخميس 23-06-2016 16:27

اعترف الفنان تامر حسني بتسريب ألبومه الجديد "عمري ابتدا"، مؤكداً أن المسؤولية تتحملها شركة التوزيع، وأكد أنه بدأ طرح الأغنيات بنفسه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الشكر لجمهوره الذي حاول محاصرة التسريب ومنع انتشار الألبوم دون جدوى.

تامر كتب مساء أمس "قدر الله وما شاء فعل" وبعدها كتب فجر اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي قائلاً: توضيح لمن يهمه الأمر الألبوم بالفعل اتسرب وده خطأ كبير من شركة توزيع مسؤوله عن توزيع الألبوم في الخارج كما وضحت لي شركة روتانا. ولكن قدر الله ما شاء فعل فإضطريت انزل الأغاني عندي واللي مهون عليا بصراحه ردود افعالكم الجميله شكراً لكل الناس اللي كانت بتحاول تمنع تسريبه.

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سيدتي