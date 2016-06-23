ماذا قال علي كاكولي عن مشهد تقبيل قدم فاطمة عبدالرحيم؟

أبدى الفنان علي كاكولي استغرابه من الضجة، التي رافقت المشهد المحذوف الذي ظهر به من خلال مسلسل "باب الريح" وهو يقبل قدم الفنانة فاطمة عبدالرحيم بعد قيام الأخيرة بتسريبه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كاكولي: أنا اٌقوم بدور تمثيلي أولاً .. وعندما نعود لصياغة القصة سنرى أن الشخصية التي أجسدها "مريض بالحب" لذلك تصرفاته كانت على نحو أن يرتبط براقصة لذلك هو لا يريدها أن تقوم بتلك المهنة ومستعد لخسارة كرامته من أجل أن لا تخسر كرامتها.

وأضاف كاكولي: المجتمع الواعي والمثقف يرى "الشخصية" بدورها يكرهها لتصرفاتها وردة فعلها لذلك يلقي اللوم على شخصية "عثمان" وهي التي جسدها في عمل "باب الريح" وكيف أنه حاول منع حبيبته الراقصة الخروج من المنزل حفاظاً على كرامتها وخوفاً عليها أيضاً

كاكولي أكد أنه لم يرد على تلك الضجة التي أثيرت لأنه يقوم بدوره في العمل مشيراً إلا أن قيامه بالدور بشكل متقن ربما هو ما أقنع الناس بتلك الدور يعلّق: "هناك من يريد الحديث لمجرد الحديث ".