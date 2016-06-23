بالفيديو.. شذى حسون: زهقت من أحلام .. آذتني ولا زالت تؤذيني

جددت المطربة العراقية الأصل شذى حسون معركتها مع الفنانة الخليجية أحلام، واعترفت بأنها "زهقت" (ملّت) من قصة هذا الصراع، ولكنها أكدت أن أحلام آذتها سابقاً ولا زالت تؤذيها، وتطلب من المتعهدين عدم التعاقد منها، رغم أنها سبق وتوسطت لها للمشاركة بمهرجان موازين.

شذى قالت بحوارها مع الإعلامي على العلياني ببرنامج "يا هلا رمضان" على قناة "روتانا خليجية"، إن أحلام دعمتها بالبداية مثلها مثل عدد كبير من الداعمين، وكانت صديقة لها ودخلت بيتها بالدوحة، كما توسطت لأحلام للغناء معها بمهرجان موازين رغم تخوفات إدارة المهرجان من تصرفاتها.

وحول التغريدة التي أطلقتها على هامش مسلسل "سيلفي 2" وفهم منها أنها سخرية من أحلام، أقسمت شذى أن الأمر فهم بسوء نية، فهذه الحلقة كانت الوحيدة التي صادفتها، وأعجبت بأداء هيا الشعيبي جداً، ولم يكن بخاطرها أن الأمر يتعلق بأحلام، وأكدت أنها لا تضمر لها شراً بالعكس، فقد اطمأنت عليها عندما أُصيبت قدمها.

وتداركت قائلة: "ولكنها آذتني سابقاً ولا زالت تؤذيني، وعدد كبير من المتعهدين أخبرني أن أحلام تشترط استبعادي حتى تقبل المشاركة بالحفلات، وقالت: "حسبي الله ونعم الوكيل"، وذكرت أن سبب الأزمة بينها وبين أحلام هو تصريحها لصحفية مغربية بأنها توسطت لأحلام للمشاركة بمهرجان موازين رغم أن الواقعة صحيحة.

الفنانة أحلام لا زالت مشغولة بحربها مع الفنان والمذيع اللبناني عادل كرم، ولم تعلق بعد على مداخلة شذى، وأعلنت اليوم اعتكافها العشر الأواخر برمضان .. فهل تقطع اعتكافها لتشن غارة سريعة على شذى؟

شاهد تصريحات شذى حسون عن صراعها مع أحلام

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