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«اتحاد طلاب القاهرة» يتهم الجامعة بالتسويق السياسي لرجال الأعمال

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أرشيفية

أرشيفية

استنكر اتحاد طلاب جامعة القاهرة، اليوم الخميس، ما قامت به إدارة الجامعة، أمس الأربعاء، من تنظيم سحور جماعي للطلاب الجامعة وأساتذتها، إلى جانب دعوة عدد من الشخصيات العامة.

واتهم الاتحاد الطلابي رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار بمحاولة الدعاية والتسويق السياسي لأحد رجال الأعمال من خلال هذه الفعاليات عن طريق استخدام الطرق المباشرة وغير المباشرة.

كما أوضح الاتحاد أنه سبق من قبل محاولة استغلاله من قبل رجال الأعمال، مؤكدًا على رفضه لكل تلك المحاولات التي تستهدف تضليل عقول الطلاب، بحسب البيان.

كما طالب الاتحاد الطلابي لجامعة القاهرة الإدارة بأن تنأى بنفسها عن القيام بذلك الدور التسويقي الذي ينتج عنه العودة إلى عصور الظلام وزواج المال بالسلطة في محاولة لبسط السيطرة على الجامعات.

ووجه الاتحاد الاعتذار إلى طلاب التربية العسكرية بعد استغلال الجامعة لهم في تنظيم السحور الجماعي، كما طالبت الجامعة بالاعتذار لهم أيضًَا.

 

بيان اتحاد الطلاب

بيان اتحاد الطلاب

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