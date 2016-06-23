تقرير: ممارسة الرياضة توقف مخاطر سكر النوع الثانى بنسبة 40 %

أكد الاتحاد الدولى الفيدرالى للسكر فى تقرير له أن مرض السكر من النوع الأول لا يمكن منعه نتيجة تدمير الخلايا المنتجة للأنسولين فى الجسم.

وقال التقرير :"هناك الكثير من الأدلة على أن تغيير نمط الحياة بالوصول لوزن صحى وممارسة النشاط البدنى المعتدل يمكن أن يساعد فى منع تطور مرض السكر من النوع الثانى".

وأكد التقرير أن السمنة ، ولا سيما سمنة البطن، تؤدى الى الاصابة بمرض السكر من النوع الثانى ، وأن فقدان الوزن يحسن مقاومة الأنسولين ،ويقلل من ارتفاع ضغط الدم ولذلك ينبغى للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة المحافظة على وزن صحى.

وذكر التقرير أن هناك الكثير من الأدلة على أن تغيير نمط الحياة ( بتحقيق وزن صحى، وممارسة النشاط البدنى المعتدل، يمكن أن تساعد فى منع تطور مرض السكر من النوع الثانى، موضحا أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا كفيلة بتجنب مريض السكر مخاطر تطور مرض السكر من النوع الثانى بنسبة 40 %.

وأكد التقرير أن النشاط البدنى هو واحد من الركائز الأساسية فى الوقاية من مرض السكرى ،وأن زيادة النشاط البدنى مهم فى الحفاظ على فقدان الوزن ، ويرتبط بانخفاض ضغط الدم ، وزيادة الحساسية للأنسولين ، مشيرا الى أن إتباع نظام غذائى متوازن صحى يقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكر التقرير بعض العادات والسلوكيات التى يمكن ان تؤثر على مرضى السكر ، ومنها :

التدخين : وهو عامل خطر ويسبب الكثير من الأمراض المزمنة ، مثل السكر ومضاعفاته. فضلا عن غيرة من الآثار الضارة ، والتدخين يزيد من تراكم الدهون فى منطقة البطن و مقاومة الانسولين ،و ينبغى تشجيع جميع المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

التوتر والاكتئاب : هناك أدلة على وجود علاقة بين الاكتئاب و كل من السكرى ،وأمراض القلب والأوعية الدموية .

أنماط النوم : الدراسات اثبتت أن الحرمان من النوم قد يؤثر على توازن الهرمونات التى تنظم تناول الطعام و توازن الطاقة فى الجسم.

- الدوم والتمر هندى والكركديه وعصير الليمون أفضل مشروبات مريض السكر

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