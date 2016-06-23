أخبار الكويت.. وفاة نزيل وإصابة آخرين فى حريق بالسجن المركزى

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس وفاة نزيل واحد فى السجن المركزى ووقوع مصابين بين النزلاء جراء الحريق المحدود الذى طال العنبر (4) فى السجن والذى سيطرت عليه فرق الاطفاء.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بالوزارة - فى بيان - إن أحد النزلاء توفى فى مستشفى الصباح وأن هناك 25 نزيلا مصابا إضافة إلى رجل إطفاء نقلوا إلى مستشفيات الفروانية والصباح والجهراء تحت حراسة مشددة من الوزارة مشيرة إلى وجود 30 حالة أخرى تحت العلاج بمستشفى السجن المركزى.

وأوضحت الإدارة ـن الحريق اندلع فى الجناح الرابع بالسجن رقم (1) الخاص بالمحكومين بقضايا المخدرات من مبنى السجن المركزى حيث تم إخلاء الجناح المكون من طابقين بالكامل مؤكدة أن الحريق لم يمتد إلى أية أجنحة أخرى أو عنابر مجاورة.

وذكرت أن قوات الأمن الخاصة ودوريات المرور وشرطة النجدة والمباحث الجنائية اتخذت مواقعها فور اندلاع الحريق لتأمين مقر السجن والقيام بكافة الإجراءات اللازمة بذلك.

وأشارت إلى أن جميع الأجهزة الأمنية المعنية تعكف على معالجة آثار الحريق وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها فيما تباشر الإدارة العامة للإطفاء (مراقبة تحقيق الحريق) والإدارة العامة للأدلة الجنائية القيام بدورهم الفنى لمعرفة أسباب الحريق ورفع تقرير عاجل بذلك.