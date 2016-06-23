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4 أنواع من الفواكه تحمل كلمة السر للرشاقة

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4 أنواع من الفواكه تحمل كلمة السر للرشاقة 4 أنواع من الفواكه تحمل كلمة السر للرشاقة

أرشيفية

الكل يسعى للحصول على جسم رشيق ، ولذا الكثيرون يلجأون لطرق عدة للتخسيس، ومنها اتباع الحميات الغذائية، وتناول العقاقير الكابحة للشهية أو التي تساعد في حرق ، أو من يتجه لإجراء الجراحات المرتبطة بالتخسيس، وكل ذلك بهدف الحصول على جسم رشيق.

إلا أن هناك طرقاً طبيعية عديدة قد تؤدي للحصول على ذلك الجسم الرشيق الذي يحلم به الجميع، دون الإضرار بالصحة العامة ودون التقليل من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم، حسبما ذكر موقع “العربية نت”

وقد أفرد موقع “بولد سكاي”، المعني بالصحة، تقريراً حول هذا الموضوع، ضم أربعة #فواكه بالتحديد تساعد على #فقدان_الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق.

فإذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد، عليك بإدخال هذه الفواكه لذيذة الطعم في وجباتك اليومية للوصول إلى هدفك، كما أن هذه الفواكه تعزز أيضاً من مناعة الجسم وتحميه من الأمراض.. إذاً فكلمة السر للحصول على جسم رشيق تكمن في أربعة فواكه، وهي:

1 - التفاح.. فمن يصدق أن المحافظة على تناول تفاحة واحدة يومياً يساعد في التخلص من الوزن الزائد، وذلك لاحتواء تلك الثمرة على المياه والألياف الكافية لتحقيق ذلك الغرض، إضافة إلى أن التفاح غني بالعناصر الغذائية التي تعزز من صحة الجسم.

2 - البطيخ.. هذه الفاكهة الصيفية اللذيذة تحافظ على نسبة المياه المطلوبة في الجسم، خصوصاً أثناء أيام الصيف الحارة، كما أنها تعطي الإحساس بالامتلاء والشبع. كما أن تناول البطيخ بصفة دائمة يعمل على “كسح” السموم من الجهاز الهضمي، إضافة إلى فوائده في حرق الدهون.

3 – الكمثرى.. هي من الفواكه الغنية بالألياف الذائبة وفيتامين “C”، وهي تساعد بفعالية عالية في عملية الهضم، كما أنها تحرق الدهون بشكل كبير. لذلك فاحرص على تناول الكمثرى بانتظام، وستلاحظ الفرق في وزنك.

4 – الجوافة.. من أهم فوائد هذه الفاكهة اللذيذة أنها تلعب دوراً هاماً في تنظيم عملية الأيض، مما ينعكس في صورة فقدان للوزن الزائد. كما أن الجوافة غنية بالبروتينات والفيتامينات، لذا فعند تناولها بانتظام فأنت تضمن لجسمك الحصول على العناصر الغذائية الأساسية للصحة، إضافة إلى التخلص من الوزن الزائد.

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