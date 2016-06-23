أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بعد خطأ تقني تسبب في تسريبه..روتانا تقدم موعد طرح ألبوم”عمري ابتدا” لتامر حسني

Google+ Print
بعد خطأ تقني تسبب في تسريبه..روتانا تقدم موعد طرح ألبوم”عمري ابتدا” لتامر حسني بعد خطأ تقني تسبب في تسريبه..روتانا تقدم موعد طرح ألبوم”عمري ابتدا” لتامر حسني

تامر حسني

تداول عدد من المواقع الإلكترونية أغاني ألبوم الفنان تامر حسني “عمري إبتدا” ، قبل طرحه في الاسواق بأيام قليلة ، حيث كان من المقرر أن تقوم روتانا للصوتيات و المرئيات إطلاق الألبوم رقمياً يوم الثلاثاء ٥ يوليو المقبل ، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك ، وأن تستمر الدعاية الخاصة بالعمل طوال الفترة المقبلة ، حيث تم نشر الأغاني على بعض المواقع ، ودفع هذا الحدث المفاجئ شركة روتانا المنتجة والموزعة للألبوم ، ونظراً للظرف الطارئ ، إلى التبكير بطرح أغاني الألبوم رقمياً ليكون اليوم الخميس ٢٣ يونيو ٢٠١٦ ، حيث يسابق المسؤولون عنها الزمن من أجل طرح الألبوم في الأسواق رقمياً بأسرع وقت وفي خلال ساعات ، فيما يعد محاولة من جانب روتانا لتقليل الخسائر .

الانتشار الرقمي لألبوم “عمري إبتدا” للفنان تامر حسني ، حدث بسبب خطأ تقني من شركة فرنسية تتعامل معها روتانا عن طريق الموزع الرسمي المتعاون مع روتانا في أوروبا ، وهو أكبر موزع رقمي للأغاني والأفلام والمحتويات الفنية في العالم ، مثل أيتونز وأمازون وغيرها ، وما حدث أن الشركة الفرنسية قامت بالخطأ في تحديد الموعد الرسمي لطرح ألبوم “عمري إبتدا” للفنان تامر حسني ، ودونت في سجلاتها أن موعد طرح الألبوم هو ٥ يونيو الجاري ، بدلاً من ٥ يوليو المقبل ، وبالتالي وبمجرد وصول الأغاني لها قامت بطرحها فوراً على أساس أن التاريخ هو ٥ يونيو ، وهذا خطأ تقني مع شركة تتعامل رقمياً .

شركة روتانا وبمجرد علمها بالأمر سارعت بالتحرك الفوري، والتواصل المباشر مع الفنان تامر حسني ، وتم التعامل مع هذه الشركة في فرنسا عن طريق حذف أغاني الألبوم بسرعة وهو ما قد تم بالفعل، إلا أن الأمر كان قد خرج عن نطاق السيطرة بعد أن قام الجمهور بتحميل الأغاني بشكل مكثف من الموقع المذكور، رغم أن الشركة الفرنسية هذه لا توزع لشركة روتانا في الوطن العربي نهائياً، وبالتالي لا يمكن لأي شخص في الوطن العربي سماع الأغاني أو تحميلها إلا لو كان متواجد في الخارج، ويؤكد على ذلك أن جميع التحميلات تمت من خارج الوطن العربي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا