بعد خطأ تقني تسبب في تسريبه..روتانا تقدم موعد طرح ألبوم”عمري ابتدا” لتامر حسني

تداول عدد من المواقع الإلكترونية أغاني ألبوم الفنان تامر حسني “عمري إبتدا” ، قبل طرحه في الاسواق بأيام قليلة ، حيث كان من المقرر أن تقوم روتانا للصوتيات و المرئيات إطلاق الألبوم رقمياً يوم الثلاثاء ٥ يوليو المقبل ، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك ، وأن تستمر الدعاية الخاصة بالعمل طوال الفترة المقبلة ، حيث تم نشر الأغاني على بعض المواقع ، ودفع هذا الحدث المفاجئ شركة روتانا المنتجة والموزعة للألبوم ، ونظراً للظرف الطارئ ، إلى التبكير بطرح أغاني الألبوم رقمياً ليكون اليوم الخميس ٢٣ يونيو ٢٠١٦ ، حيث يسابق المسؤولون عنها الزمن من أجل طرح الألبوم في الأسواق رقمياً بأسرع وقت وفي خلال ساعات ، فيما يعد محاولة من جانب روتانا لتقليل الخسائر .

الانتشار الرقمي لألبوم “عمري إبتدا” للفنان تامر حسني ، حدث بسبب خطأ تقني من شركة فرنسية تتعامل معها روتانا عن طريق الموزع الرسمي المتعاون مع روتانا في أوروبا ، وهو أكبر موزع رقمي للأغاني والأفلام والمحتويات الفنية في العالم ، مثل أيتونز وأمازون وغيرها ، وما حدث أن الشركة الفرنسية قامت بالخطأ في تحديد الموعد الرسمي لطرح ألبوم “عمري إبتدا” للفنان تامر حسني ، ودونت في سجلاتها أن موعد طرح الألبوم هو ٥ يونيو الجاري ، بدلاً من ٥ يوليو المقبل ، وبالتالي وبمجرد وصول الأغاني لها قامت بطرحها فوراً على أساس أن التاريخ هو ٥ يونيو ، وهذا خطأ تقني مع شركة تتعامل رقمياً .

شركة روتانا وبمجرد علمها بالأمر سارعت بالتحرك الفوري، والتواصل المباشر مع الفنان تامر حسني ، وتم التعامل مع هذه الشركة في فرنسا عن طريق حذف أغاني الألبوم بسرعة وهو ما قد تم بالفعل، إلا أن الأمر كان قد خرج عن نطاق السيطرة بعد أن قام الجمهور بتحميل الأغاني بشكل مكثف من الموقع المذكور، رغم أن الشركة الفرنسية هذه لا توزع لشركة روتانا في الوطن العربي نهائياً، وبالتالي لا يمكن لأي شخص في الوطن العربي سماع الأغاني أو تحميلها إلا لو كان متواجد في الخارج، ويؤكد على ذلك أن جميع التحميلات تمت من خارج الوطن العربي .