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كفاية طماطم وخيار.. سلطة البروكلى تحميك من السرطان والسكر وأمراض القلب

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كفاية طماطم وخيار.. سلطة البروكلى تحميك من السرطان والسكر وأمراض القلب كفاية طماطم وخيار.. سلطة البروكلى تحميك من السرطان والسكر وأمراض القلب
البروكلى من الخضروات الرائعة التى تتمتع بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية استثنائية حسبما تؤكد الكثير من الأبحاث الطبية التى تنشر يوما بعد يوم، وهو ما جعل الكثير من المصريين يداومون على شرائه وجعله مكونا رئيسيا فى طبق السلطة بالإضافة إلى استخدام كميات صغيرة من العناصر التقليدية مثل الطماطم والخيار والجرجير والجزر.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إيلينوى الأمريكية أن البروكلى يحتوى على مواد رائعة تساهم فى خفض خطر الإصابة بالأورام السرطانية وأمراض الشرايين التاجية بالقلب ومرض السكر من النوع الثانى، وهى من أخطر الأمراض المنتشرة فى وتعد المسبب الرئيسى لوفاة المصريين.

وأشارت الدراسة إلى أن البروكلى يحتوى على مركبات فلافونويدية تساعد الجسم على مقاومة الأمراض المختلفة، منها المركبات الفينولية التى تتمتع بخواص مضادة للأكسدة تعزز صحة الجهاز المناعى للإنسان وتمنع الإصابة بالاضطرابات المرضية.

وأضاف الباحثون أن الخواص المضادة للالتهابات التى يتمتع بها البروكلى تحد من تلف أعضاء الجسم المختلفة وتسيطر على المرض قبل أن يستشرى فى الجسم.

المثير أنك لن تكون مضطرا إلى تناول البروكلى بشكل يومى كى تتمتع بهذه الحماية وتستفيد من قيمته الغذائية الرائعة، حيث أكدت النتائج أن تناول الخضار الأخضر مرة واحدة كل 3 أيام كفيل بمنحك هذه الفوائد الاستثنائية عن طريق تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات والأمراض المختلفة.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


>اتحدى السرطان بالبروكلى والكرنب والقرنبيط

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