ساعات النوم المثاليَّة للطفل من عمر 4 أشهر حتى سن المراهقة

أثبتت العديد من الدِّراسات والأبحاث أنَّ قلة النوم للأطفال يعرضهم لمشاكل صحيَّة كثيرة في الصغر وفي مرحلة المراهقة مثل «السمنة ومرض السكري».



وأكد العلماء على أنَّ قلة النوم لا تعكر مزاج ألأبناء في مرحلة الطفولة فقط، لكنَّها تصيبهم بالأمراض وعدم النمو الصحيح لأعضاء جسمهم وتصيبهم كذلك بالاكتئاب، وقلة النوم في مرحلة المراهقة قد تؤدي إلى مشكلات نفسيَّة تجعل الأبناء يحاولون الانتحار.



وفسر العلماء سبب الإصابة بالأمراض بسبب قلة النوم يرجع إلى تناول الأطعمة ذات السعرات الحراريَّة العالية والأغذية السكريَّة لمنح أجسامهم الطاقة للبقاء مستيقظين، ويقول العلماء إنَّ الحصول على ليلة جيِّدة من النوم الجيِّد للطفل لا تقل أهميَّة عن تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة.



ووفقاً لـ«ديلي ميل» البريطانيَّة، فقد قدَّم خبراء الأكاديميَّة الأميركيَّة لطب الأطفال جدولاً جديداً للتعرُّف على عدد ساعات النوم التي لا بد أن يأخذها الطفل من عمر 4 أشهر حتى سن المراهقة، ومن خلال التعرُّف على عدد الساعات المفروض نومها للطفل يومياً يمكن للأم تجنب كل هذه الأمراض ومضاعفاتها، وهى كالتالي:



- من عمر 4 إلى 12 شهراً عليهم أخذ عدد 12 إلى 16 ساعة نوم في اليوم، مع ملاحظة عدم تطبيق عدد هذه الساعات لمن هم أصغر في السن.



- الأطفال من عمر عام وعامين تتراوح ساعات نومهم بين 11 إلى 14 ساعة.



- الأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات تتراوح ساعات نومهم بين 10 إلى 13 ساعة.



- الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة تتراوح ساعات نومهم بين 9 إلى 12 ساعة.



- الأطفال من عمر 13 إلى 18 سنة تتراوح ساعات نومهم بين 8 إلى 10 ساعات.