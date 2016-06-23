صور..القوات البحرية تحتفل بوصول الميسترال إلى ميناء الإسكندرية

احتفلت القوات البحرية، اليوم الخميس، بوصول حاملة الطائرات “جمال عبد الناصر” إلى ميناء الإسكندرية حيث نظمت عروض بحرية على شواطئ مدينة الإسكندرية للميسترال وعدد من القطع البحرية المنضمة حديثًا للقوات البحرية.

وتعد السفينة الحربية طراز ميسترال من أحدث حاملات الهليكوبتر على مستوى العالم ولها قدرة عالية على القيادة والسيطرة حيث أنها تحتوى على مركز عمليات متكامل كما يمكن تحميل طائرات الهليكوبتر والدبابات والمركبات والأفراد المقاتلين بمعدتهم على متنها مع وجود سطح طيران مجهز لإستقبال الطائرات ليلاً ونهارًا بالإضافة لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من مستشعرات وأجهزة اتصالات حديثة ، كما أنها تستوعب تحميل من (450) إلى (700) فرد بمعداتهم طبقاً لمدة الإبحار ، وتحميل وسائط الإبرار طراز LCM – وطراز (L- CAT ) للإنزال السريع ، كما أنها مجهزة للعمل كمستشفى بحرى بمساحة (750 ) متر تضم غرفتى عمليات وغرفة أشعة إكس وقسم خاص بالأسنان وأحدث جيل من المساحات الإشعاعية وبطاقة (69) سرير طبى كما يمكن للميسترال إخلاء حتى (2000) فرد طبقاً للمساحة المتيسرة.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري حضر مراسم الإحتفال قائد القوات البحرية المصرية ونائب قائد القوات البحرية الفرنسية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية وعدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الكليات العسكرية والمدنية.

وقامت عناصر من الجانبين بالتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن والهجرة غير الشرعية وأعمال البحث والإنقاذ ونجدة السفن الغارقة، والتدريب على عمليات البحث عن الغواصات المعادية بالإستعانة بطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات البحرية المشتركة فى التدريب وتنفيذ الطلعات الجوية نهارًا وليلًا لإكساب القوات القدرة على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف ، والتدريب على حراسة وتأمين سفينة ذات شحنة هامة أثناء رحلة العودة للميسترال والتى نفذت بكفاءة عالية وبمعدلات قياسية.

وفى نهاية المناورة أشاد الجانبان بالمستوى الراقى للقوات البحرية لكلا الدولتين اللتان تربطهما أواصر متينة من الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة والتى عظمت الإستفادة المرجوة طوال مراحل التدريب .

يأتى التدريب ( كليوباترا 2016 ) فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو حديث فى أساليب القتال البحرى وخاصة مع إشتراك الميسترال بطاقمها لأول مرة فى كافة مراحل التدريب مما ساهم بشكل كبير فى تنمية قدرات العناصر المشاركة على تنفيذ مختلف المهام وصولًا إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى.