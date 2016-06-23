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أخبار سوريا اليوم.. داعش يعبث بالمواقع الأثرية والتراثية فى الرقة

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أخبار سوريا اليوم.. داعش يعبث بالمواقع الأثرية والتراثية فى الرقة أخبار سوريا اليوم.. داعش يعبث بالمواقع الأثرية والتراثية فى الرقة
ركزت أخبار سوريا اليوم على مقتل رئيس أركان الفرقة العاشرة فى الجيش السورى اللواء حسن سعدو، كما قتل 5414 شخصا قتلوا خلال 21 شهرا من غارات التحالف العربى – الدولى، وتناولت أخبار سوريا اليوم عبث داعش بالمواقع الأثرية السورية.

أخبار سوريا اليوم


>ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان فى بريطانيا صباح اليوم الخميس أن 5414 شخصا قتلوا خلال 21 شهرا من غارات التحالف العربى – الدولى، وضرباته الصاروخية على مناطق فى سوريا منذ فجر 23 سبتمبر 2014، وحتى اليوم الخميس، مشيرا إلى أن مئات الأشخاص أصيبوا فى تلك الغارات، غالبيتهم من عناصر تنظيم داعش الارهابى.

وفى تقرير آخر تتعرض المواقع الأثرية والتراثية فى الرقة بسوريا وكذلك فى العراق لهجمات من كل أطراف الصراع سواء كانت القوات الحكومية، أو مسلحى المعارضة، أو داعش، وحتى الضربات الجوية الروسية.

أخبار سوريا اليوم


>حتى مع قيام القوات المدعومة دوليا فى تقطيع أوصال المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش فى سوريا والعراق وليبيا، إلا ان مقاتليها أظهروا مرونة عنيدة هذا الأسبوع فى مواجهتهم الخسائر الأخيرة. تعاملت قوات داعش مع النكسة المحرجة امام الجيش السورى فى الرقة، بهجوم مضاد سريع أجبر القوات الموالية للرئيس السورى بشار الأسد على التراجع.

ذكرت مصادر عسكرية الخميس، أن ثمانية على الأقل من مقاتلى تنظيم داعش قتلوا فى قصف مدفعى للجيش التركى وضربات جوية شنها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى شمال سوريا.

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان بمقتل رئيس أركان الفرقة العاشرة فى الجيش السورى اللواء حسن سعدو، جراء إصابته فى اشتباكات مع تنظيم داعش على طريق "أثريا الرصافة" فى هجوم القوات الحكومية لاستعادة محافظة الرقة.

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